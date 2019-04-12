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Manisa'da ortadan kaybolan lise öğrencisi AVM'de bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

Manisa'da ortadan kaybolan lise öğrencisi AVM'de bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde okul çıkışı arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kendisini almaya gelen babasından kaçarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen lise öğrencisi alışveriş merkezinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir lisede okuyan G.T. (17) dün akşam Uncubözköy Mahallesi'ndeki Mesir Tabiat Parkı civarında arkadaşlarıyla sohbet ederken, iddiaya göre babasının geldiğini görünce ortadan kayboldu.

Eve dönmeyen ve cep telefonunu kapatan G.T'nin bulunması için ailesi Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Gece tüm aramalara rağmen kendisinden haber alınamayan G.T. için bu sabah İzmir'den gelen uzman polis, jandarma ve AFAD ekipleri ile Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) gönüllüleri çalışma yaptı.

G.T. iz takip köpekleriyle ormanlık alanda aranırken, kentte bir alışveriş merkezinde görüldüğü ihbarı üzerine ekipler alışveriş merkezine gitti.

Alışveriş merkezinde bulunan ve geceyi ormanlık alanda geçirdiğini söyleyen G.T. Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

- "Bir anda ortadan kayboldu"

G.T'nin okul arkadaşı Ş.K. dün beraber okuldan dönerken sohbet ettiklerini belirterek, "Beraber konuşuyorduk, biraz sinirlenmiş, sıkılmış, bize 'gideceğim, kaçacağım' gibi şeyler söyledi. Ben de babasına haber verdim, benim sırtım dönüktü. Babasının geldiği görünce bir anda kaçtı, ortadan kayboldu." dedi.

Bir başka arkadaşı M.S.İ. de "Bizimle karamsar düşünceler paylaştı. Birlikte buraya kadar geldik, ben böyle ortadan kaybolacağını bilmiyordum. İkna etmeye çalıştım, babasını görünce direkt kaçtı. Göremedik nereye gittiğini. Biz de aradık bulamadık. Telefonunu da kapatmış." ifadesini kullandı.

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