Manisa'da ortadan kaybolan lise öğrencisi AVM'de bulundu

Gece tüm aramalara rağmen kendisinden haber alınamayan G.T. için bu sabah İzmir'den gelen uzman polis, jandarma ve AFAD ekipleri ile Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) gönüllüleri çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre, bir lisede okuyan G.T. (17) dün akşam Uncubözköy Mahallesi'ndeki Mesir Tabiat Parkı civarında arkadaşlarıyla sohbet ederken, iddiaya göre babasının geldiğini görünce ortadan kayboldu.

- "Bir anda ortadan kayboldu"

G.T'nin okul arkadaşı Ş.K. dün beraber okuldan dönerken sohbet ettiklerini belirterek, "Beraber konuşuyorduk, biraz sinirlenmiş, sıkılmış, bize 'gideceğim, kaçacağım' gibi şeyler söyledi. Ben de babasına haber verdim, benim sırtım dönüktü. Babasının geldiği görünce bir anda kaçtı, ortadan kayboldu." dedi.

Bir başka arkadaşı M.S.İ. de "Bizimle karamsar düşünceler paylaştı. Birlikte buraya kadar geldik, ben böyle ortadan kaybolacağını bilmiyordum. İkna etmeye çalıştım, babasını görünce direkt kaçtı. Göremedik nereye gittiğini. Biz de aradık bulamadık. Telefonunu da kapatmış." ifadesini kullandı.

