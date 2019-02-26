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Manisa'da ortağını vurdu, Balıkesir'de şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde birlikte çiğ köfte dükkanı işlettiği ortağı Erhan Günay'ı (41), tabancayla gözünden vurarak ağır yaralayan Salih Z.

Manisa'da ortağını vurdu, Balıkesir'de şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde birlikte çiğ köfte dükkanı işlettiği ortağı Erhan Günay'ı (41), tabancayla gözünden vurarak ağır yaralayan Salih Z. (43), Balıkesir'de kontrol noktasında durdurulan otobüste tabancayla ateş açıp, şoför ve muavini rehin aldı. Salih Z.'nin kaçırdığı otobüs, barikat kurularak durduruldu. Operasyon düzenleyen Özel Harekat polisleri, Salih Z.'yi etkisiz hale getirip, şoför ve muavini kurtardı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Erhan Günay ve Salih Z. arasında 10 gün önce açtıkları çiğ köfte dükkanında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salih Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay’a ateş etti. Mermilerden biri Erhan Günay'ın sol gözüne isabet etti. Erhan Günay kanlar içinde yere yığılırken, Salih Z. kendisine ait 48 VD 411 plakalı aracıyla kaçtı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi
OTOBÜSTE HAVAYA ATEŞ AÇTI
Polis ekipleri, kaçan Salih Z.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, Balıkesir’in Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi kavşağındaki yol kontrol noktasında rutin uygulama yapan jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında İzmir-İstanbul seferini yapan 16 RH 635 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Bu sırada otobüste bulunan Salih Z. silahla ateş açtı. Panik içerisinde otobüsten inen yolcular, jandarma tarafından güvenli bir noktaya alındı.
ŞOFÖRÜ VE MUAVİNİ REHİN ALDI
Salih Z., otobüs şoförü ve muavini rehin aldı. Şoföre silah doğrultan Salih Z., yola devam etmesini istedi. Bursa yönüne giden otobüs, takibe alındı. Bigadiç kavşağında bariyer kuran polis ekipleri, otobüsü durdurdu.
OPERASYONLA YAKALANDI
Polis ekipleri, Salih Z.'ye silahını bırakıp teslim olması konusunda uyarılarda bulundu. Ancak tüm ikna çabaları yetersiz kalınca, Özel Harekat polisleri sevk edildi. Otobüse operasyon düzenleyen ekipler, Salih Z.'yi etkisiz hale getirerek yakaladı, şoför ve muavin ise yara almadan kurtarıldı.
Salih Z.'nin ortağını vurduktan sonra İstanbul'a kaçmak için otobüse bindiği tespit edildi. Salih Z. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da ortağını vurdu, Balıkesir'de şoförü rehin alıp otobüs kaçırdıManisa'da ortağını vurdu, Balıkesir'de şoförü rehin alıp otobüs kaçırdıManisa'da ortağını vurdu, Balıkesir'de şoförü rehin alıp otobüs kaçırdıManisa'da ortağını vurdu, Balıkesir'de şoförü rehin alıp otobüs kaçırdı

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