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Manisa’da ortaklar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 21:37 | Son Güncelleme

Manisa’da iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.Olay, 18.50 sıralarında Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Manisa’da ortaklar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa’da iki ortak arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, 18.50 sıralarında Şehzadeler ilçesi Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan çiğ köfte dükkanının ortakları Salih Z. ve Erhan G. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih Z. belinden çıkardığı tabanca ile ortağı Erhan G.’nin başına ateş etti. Erhan G. kanlar içerisinde yerde kalırken, Salih Z. ise kendisine ait 48 VD 411 plakalı aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erhan G.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesine sevk etti. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, hastaneye kaldırılan yaralı Erhan G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa’da ortaklar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa’da ortaklar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa’da ortaklar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

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