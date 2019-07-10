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Manisa’da ot yangını palet fabrikasını küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan zeytinliğin etrafındaki otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle palet fabrikasına sıçradı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan zeytinliğin etrafındaki otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle palet fabrikasına sıçradı. Palet fabrikasının yanında bulunan çiftlikteki vatandaşlar yangının büyümesi tehdidine karşı boşaltılırken, kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın Manisa’nın Yunusemre ilçesi eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerindeki zeytinlik alanın etrafındaki kuru otlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Otların tutuştuğunu gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ot yangını, zeytinliğin yanında bulunan tahta palet üretilen fabrikaya sıçradı. Fabrikasının bahçesinde istifli bulunan binlerce tahta palet sıçrayan alevler nedeniyle birden tutuşmaya başladı. Kısa sürede fabrikayı saran alevler yaklaşık 20 dönümlük fabrikada etkili oldu.

Olay yerine yaklaşık 20 itfaiye ekibi sevk edilirken boyu 20 metreye ulaşan alevler çevredeki çiftlikleri de tehdit etti. Fabrikanın yakınında bulunan küçükbaş hayvan besi çiftliği ve çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Palet fabrikasına bitişik bulunan küçükbaş hayvan çiftliğinde büyük panik yaşandı. Çiftlik sahipleri hayvanlarının zarar görmemesi için seferber oldu. Sinir krizi geçirerek fenalaşan çiftlik sahiplerine olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Öte yandan yangının sıçramasıyla farklı noktalarda da küçük çaplı yangınlar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Öte yandan olay yerine çok sayıda trafik ekibi sevk edilerek yol çevresinde önlem alındı.

Palet fabrikasının bitiğinde bulunan evde ikamet eden Bedriye Bozbağ, yangının evlerine doğru geldiğini görünce kendisini dışarıya attığını söyledi. Bozbağ, yangının tutuşan otlardan kaynaklandığını belirtti. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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