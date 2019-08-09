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Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 00:24 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

İZMİR (AA) - Manisa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nejmettin Karacan (38) idaresindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, yeni açılan Manisa- İzmir Otoyolu'nun Manisa servis alanı girişinde bariyerlere çarptı.

Sürücü Karacan ile otomobildeki Recep Alakaş (65) ve Behiye Alakaş Karacan (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Emircan Olpak (19) ve Melih Küçük (22) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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bariyer Kaza Manisa otomobil

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