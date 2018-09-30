Manisa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.T. (33) yönetimindeki 45 ABA 270 plakalı otomobil, Köprübaşı-Salihli karayolu Sindel Mahallesi mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki F.E. (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.T, M.E. (56) ve C.T. (31) yaralandı.
Yaralılar Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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