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Manisa'da otomobil devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Karşı şeride geçerek polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde devrilerek polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, O.K'nin (29) kullandığı 45 YB 6692 plakalı otomobil, Çerkezhamidiye Mahallesi kavşağında devrilerek yolun karşı şeridinde uygulama yapan polislerin aracına çarptı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde, aynı araçtaki E.K. (29) ise 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Trafik uygulaması yapan polisler, kazadan yara almadan kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü Manisa trafik kazası

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