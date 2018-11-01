Manisa'da otomobil devrildi: 2 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde devrilerek polis aracına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, O.K'nin (29) kullandığı 45 YB 6692 plakalı otomobil, Çerkezhamidiye Mahallesi kavşağında devrilerek yolun karşı şeridinde uygulama yapan polislerin aracına çarptı.
Otomobil sürücüsü kaza yerinde, aynı araçtaki E.K. (29) ise 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Trafik uygulaması yapan polisler, kazadan yara almadan kurtuldu.
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