Manisa'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Engin Çetinkaya'nın (29) kullandığı 45 Z 0412 plakalı otomobil, Matarlı Mahallesi'nde yol kenarındaki şantiyenin duvarına çarptı.
Araçta sıkışan sürücü ile Bilal Turcan (29), itfaiye ekiplerince çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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