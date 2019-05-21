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Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 01:50 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Manisa istikametine seyir halinde olan Mehmet Dardağan (28) idaresindeki 34 GB 1093 plakalı otomobil, Aşağıçobanisa Mahallesi yol ayrımında, Süleyman Dikengül'ün (42) kullandığı 45 ZB 1761 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 45 ZB 1761 plakalı otomobilin ikiye bölündüğü kazada, Süleyman Dikengül ile araçta bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ve diğer otomobildeki bir kişi yaralandı.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Dikengül'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası

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