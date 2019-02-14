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Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden Mimar Sinan Bulvarı yönüne giden Cüneyt Şenol (29) yönetimindeki 34 SK 7755 otomobil ile Mustafa Akgönüllü (37) yönetimindeki 45 HS 920 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Otomobil takla atarken, kamyonet ise yana devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Akgönüllü ile aynı araçtaki Turan Özgül (35) ve otomobil sürücüsü Cüneyt Şenol yaralandı. Yaralılar ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralıManisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralıManisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralıManisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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