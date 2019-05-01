Manisa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gökçen Y'nin (31) kullandığı 35 JJ 126 plakalı otomobil, eski Muradiye yolunda Uğur C. (25) idaresindeki 45 J 1545 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Gökçen Y. ile beraberindeki Hurise Y. ve minibüste bulunan Muhsine P. ile Semra D. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan ve Manisa Şehir hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan eski Muradiye yolu, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

