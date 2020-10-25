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Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 19:34 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 55 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesi Çobanhasan Mahallesi Akhisar-Kırkağaç karayolu üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 55 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesi Çobanhasan Mahallesi Akhisar-Kırkağaç karayolu üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. H.T. (23) idaresindeki 45 AAC 543 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir eden, H.E.’nin (55) kullandığı plakasız ve tescilsiz motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada kask kullanmayan motosiklet sürücüsü H.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.T. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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