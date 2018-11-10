Manisa'da otomobil nehre düştü: 1 ölü, 6 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde nehre düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akkuş (36) yönetimindeki 35 JA 4643 plakalı otomobil, Soma-Savaştepe kavşağında bariyerleri aşarak Bakırçay Nehri'ne düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile otomobildeki Asya (2), Gamze (26) ve Umut Uysal (30) ile Arzu (54), Elif Ada (4) ve Emine Akkuş (29) itfaiye ekipleri tarafından nehirden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Arzu Akkuş, Soma Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

