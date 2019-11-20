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Manisa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:30 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Manisa’nın Selendi ilçesi Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa’nın Selendi ilçesi Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kürkçü Mahallesi istikametine giden Hüseyin. Ç (61) idaresindeki 45 U 2747 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralıların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Ç. ile eşi Akile Ç. (57) Selendi Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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