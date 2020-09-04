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Manisa’da otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde bir sürücünün öndeki araca çarparak takla attıktan sonra tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Manisa’nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallersi’nde Bergama Caddesi üzerinde meydana geldi.

Manisa’nın Soma ilçesinde bir sürücünün öndeki araca çarparak takla attıktan sonra tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa’nın Soma ilçesi Turgutalp Mahallersi’nde Bergama Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soma’dan Bergama istikametine giden Şener M. idaresindeki 35 ADP 481 plakalı araç, önünde seyir halinde olan Kayhan K. idaresindeki 01 TC 418 plakalı araca yandan çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp boş tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza’da tarlaya savrulan aracın sürücüsü Şener M. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Büşra M. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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