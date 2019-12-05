Manisa’da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Adala Mahallesi Demirköprü Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı istikametinden, Salihli yönüne gitmekte olan S.C.(71) yönetimindeki 45 PF 999 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan İ.C.(71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Salihli Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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