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Manisa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Mustafa Ayhan yönetimindeki 35 VA 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savruldu. Takla atan otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, ters şekilde duran araçtan çıkarttığı sürücü Mustafa Ayhan ile yolcular Aynur Ayhan, Ayşenur Ayhan ve Erkan Ayhan sağlık ekiplerince ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da otomobil takla attı: 4 yaralıManisa'da otomobil takla attı: 4 yaralıManisa'da otomobil takla attı: 4 yaralıManisa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

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