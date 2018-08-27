Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Süleyman Tan (85), öldü.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Yeni Garaj Kavşağı önünde meydana geldi. Ankara yönünden İzmir yönüne giden Ali Serdar Kaya (41) yönetimindeki 45 B 0408 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Tan'a (85) çarptı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı haber alıp gelen Tan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.
Tan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Kaya ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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