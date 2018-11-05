Manisa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü.
Selman Mutlu (27) yönetimindeki 06 AEZ 309 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çelik'e (74) çarptı.
Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
Olay yerine gelen Çelik'in yakınları baygınlık geçirdi.
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