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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bahattin E. (30) idaresindeki 64 NN 209 plakalı otomobil, Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Fatih Sanayi Sitesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Taş'a (25) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Taş'ın cenazesi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası Turgutlu yaya

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