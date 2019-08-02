HABER

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 03:27 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Necati Açıkgöz'ün (56) kullandığı 34 BEC 349 plakalı otomobil, İzmir-Uşak E-96 kara yolu Akçapınar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe'ye (38) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Poliçe'nin yaşamın yitirdiği belirlendi.

Poliçe'nin cenazesi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücüsü Necati Açıkgöz jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...
Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
112 Acil Sağlık Jandarma ölü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den 'güvenli bölge' açıklaması

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

Bakan Akar: Türkiye'nin garantörlüğünü saptırmaya çalışmak beyhude bir gayrettir

Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

1 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!

Vali açıkladı: Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı

Valilik duyurdu: 8 milyonu aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.