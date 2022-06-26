Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Durasıllı Mahallesi yakınlarında S.Ö'nün (37) kullandığı 64 ABL 730 plakalı otomobil ile Ali Canıtez (28) idaresindeki 45 SN 0396 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Canıtez, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



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