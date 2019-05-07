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Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 23:49 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İzmir istikametine giden Ali Çınar idaresindeki 45 S 1881 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden Tolga Saydam'ın kullandığı 45 M 5499 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkarken, kamyonet yan yattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Tolga Saydan ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası

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