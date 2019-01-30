Manisa’da özel halk otobüsü şoförü hayat kurtardı

Manisa’da özel halk otobüsü şoförü Oğuz Betaş, seyir halindeyken otobüs içerisinde aniden rahatsızlanarak, bayılan kadını hastaneye yetiştirdi.

Manisa’da 45 D 119 plakalı halk otobüsünün şoförlüğünü yapan Oğuz Betaş, otobüsü içerisinde aniden rahatsızlanarak bayılan kadını güzergahını değiştirerek hastaneye taşıdı. Olay, Yunusemre ilçesinin Uncubozköy Mahallesi’nde meydana geldi. Manisa Canlı Hayvan Borsası-Güzelyurt güzergahındaki 8 no’lu özel halk otobüsü şoförü Oğuz Betaş, Uncubozköy mevkisinde kadın yolcusunun bayıldığını gördü. Kadın yolcunun bayıldığını gören şoför Betaş, diğer yolculara su var mı diye seslendi? Yolcularından olumlu yanıt alamayan Betaş, direk hastanenin yolunu tuttu. Güzergahını değiştirerek, yolcu indirip bindirmeyen Betaş, bayılan kadını kısa sürede Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi acil servisine götürdü.

Yaşanan olay otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otobüsten sedyeyle hastaneye alınarak, sağlık görevlilerine teslim edilen Reyhan Akgünlü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnsanlık görevi olarak yapması gerektiğini yaptığını dile getiren şoför Betaş, "Manisa Canlı Hayvan Borsası ile Güzelyurt istikametine giderken, Uncubozköy mevkisinde bir kadının otobüs içerisinde bayıldığını gördüm. Yolculardan su istedim. Kimseden çıkmayınca, hızlı bir şekilde kimseyi indirmeden bindirmeden doğruca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Acil Servisine götürdüm. Herkesin yapması gereken insanlık görevi. Herkesin yapmasını istediğimiz bir şey. Bizim 350 şoförümüz var. Tek ben değil, burada kim olsa aynı şeyi yapardı” diye konuştu.

