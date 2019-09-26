HABER

Manisa'da pamuk hasadında işçi yerine makine

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı.

Manisa'da pamuk hasadında işçi yerine makine

SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk hasadına başlandı. İlçede geçen seneye oranla pamuk ekimi 18 bin dekardan 25 bin dekara kadar yükselirken, üretici, maliyeti daha düşük olduğu için işçi yerine makineli hasada yöneldi.
Saruhanlı'da bu yıl yaklaşık 25 bin dekar alanda ekili olan pamuğun hasadına başlandı. Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor. Geçen sene 18 bin dekar alana pamuk ekilmişti. Dönüm başına yaklaşık 500- 600 kilogram verim bekleyen üretici, fiyatın en az 4,5 lira olacağını öngürüyor. Bakımı zor olan pamuğun hasadının işçi ile yapılması durumunda yükselen maliyet, üreticiyi makineli tarıma yöneltti. Pamuk toplama makinesinin 400 işçi ile yapılan hasadı bir günde yaptığı belirtildi. Bu yıl pamuktan vazgeçmeyen üretici, hasadını makine ile yaparak maliyetini yarı yarıya indirdi. İlk hasadı yerinde inceleyen Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, şunları söyledi:
"Saruhanlı'da 2019- 2020 yılının pamuk hasadı başladı. İlçemizde şu an Halitpaşa, Alibeyli, Lütfiye, Hacırahmanlı mahalleleri ile Saruhanlı ilçe merkezinin bir kısmı olmak üzere 25 bin dekara kadar pamuk ekilmekte. Pamuk lifi yönünden İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerinden sonra geliyoruz. Pamuk geçmiş yıllarda ilçemiz için çok iyi bir geçim kaynağıydı. Pamuk ekildiği zaman çiftçimizin yüzü gülüyordu. Pamuğun maliyeti çok yüksek. Pamuk senede en az üç kere sulanmak ister ve gübresi ilacı derken çok maliyeti vardır. Ancak en çok sevindiren olaylardan biri pamuk hasadının makine ile yapılabilmesi. Geçmiş yıllarda pamuğu elle, işçilerle topluyorduk. Bu da çok büyük maliyetti. Makineli tarıma geçerek bu maliyeti biz yarı yarıya düşürdük."
Saruhanlı'da 180 dönümlük tarlasında pamuk hasadı yapan 43 yaşında evli iki çocuk babası Halil Yiğit, "Geçmiş yıllarda 400 işçi ile pamuğumuzu topluyorduk ve bize maliyeti 32 bin liraydı. Bu sene mahsülü makine ile topladık, maliyeti 18 bin liraya kadar düşürdük" dedi.
Halil Yiğit ise 40 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, "Domates, biber, pamuk, üzüm ve zeytin yetiştiriyorum. Eskiden pamuğu elle topluyorduk. Şimdi makineli tarıma döndük. Makineyle günde 80 -100 ton pamuk topluyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da pamuk hasadında işçi yerine makineManisa'da pamuk hasadında işçi yerine makineManisa'da pamuk hasadında işçi yerine makineManisa'da pamuk hasadında işçi yerine makine

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
İtfaiyeden otobüsteki yolculara yangın ve kaza uyarısıİtfaiyeden otobüsteki yolculara yangın ve kaza uyarısı
GÜNCELLEME - Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi öldüGÜNCELLEME - Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ecem Balcı'nın otopsi raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Dehşete düşüren olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Dehşet! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Hamam faciasında yeni gelişme! Mahkemede olay anını anlattı

Hamam faciasında yeni gelişme!

Balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı

Gören şaştı kaldı! Balıkçıların yanına gelip...

Büyükçekmece güne sisle başladı!

Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi!

Adana'da gece yarısı silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Gece yarısı ortalık karıştı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.