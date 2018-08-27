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Manisa'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 20:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, altyapı ve yol yapım çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, altyapı ve yol yapım çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borudan sızan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, ekipler yaptıkları çalışmayla sızıntıyı önledi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol yapım çalışması yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Borudan sızmaya başlayan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. Polisin güvenlik önlemi almasının ardından, doğalgaz şirketinin personeli, yaptıkları çalışmayla gaz sızıntısını önledi.

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Manisa'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden olduManisa'da patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
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