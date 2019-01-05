Manisa'da PepsiCo Fabrikası açılış töreni

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin, çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemize inanan, güvenen, yatırım yapan hiç kimse Allah'ın izniyle pişman olmamıştır, olmayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki PepsiCo Fabrikası'nın resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, yüz bin metrekare alana sahip, ilk etapta 350, daha sonra da 500 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, fabrikanın istihdamın yanı sıra şehrin tarım kapasitesinin artmasına, ticaretinin gelişmesine katkı sağlayacağına inancını dile getirdi. Yalan yanlış bilgilerle, manipülasyon amacı taşıyan masa başı haberlerle Türk ekonomisi üzerinde soru işaretleri oluşturulmaya çalışılan bir dönemde böylesi bir yatırımın hizmete girmesinin takdire şayan olduğunu ifade eden Erdoğan, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo'nun 6'ıncı üretim tesisini Manisa'da inşa etmesinin hem şehre hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir tezahürü olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkemize güvenen, yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır. Türkiye ekonomisi, çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor." diye konuştu. PepsiCo gibi diğer uluslararası firmaların da Türkiye'nin sunduğu imkanlardan yararlanmasını arzu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstihdam sağlayan, katma değer üreten, ülkemize ve milletimize uzun vadeli faydaları olan yatırımların daha da artmasını diliyoruz. Son 16 yılda hükümet olarak, özel sektörümüzün daima yanında olduk. Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm firmalara, yabancı yerli ayrımı yapmadan gereken her türlü desteği, teşviği verdik." dedi. Erdoğan, bürokratik süreçlerin hızlandırılmasından uygun koşullu arazilerin tahsisine kadar yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm kolaylıkların sağlandığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Yatırım ofisimiz ve devletimizin diğer ilgili kurumlarıyla Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen firmaların önünü açtık. Yatırım ofisimiz direkt şahsıma bağlıdır. Bunun sebebi ise uluslararası ve yerli yatırımcıların herhangi bir endişeye kapılmadan ülkemde rahatlıkla, 'Bağlı olduğu yer bu ofisin Cumhurbaşkanlığı makamı olduğuna göre burada herhangi bir sıkıntı yaşamam' anlayışıyla gelip burada yatırımını yapabilmeli. Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak ülkemizin potansiyeline inanan uluslararası şirketlere de aynı şekilde muamele ediyoruz, edeceğiz."