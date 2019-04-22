Manisa'da plastik fabrikasında yangın

MANİSA (AA) - Manisa bir plastik fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının soğutma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesiyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Soğutma bölümünde çalışan işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yetkililer, yangının fabrikanın soğutma bölümündeki plastik paletlerde başladığını belirtti.

