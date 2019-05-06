HABER

Manisa'da ramazan davulcuları iş başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 08:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ramazan davulcuları, ilk sahur için iş başı yaptı.

Manisa'da ramazan davulcuları iş başında

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde ramazan davulcuları, ilk sahur için iş başı yaptı.
Şehzadeler ilçesinde ramazan davulcuları, sahur vaktinin gelmesi ile birlikte işbaşı yaptı. Sokak sokak gezip vatandaşları sahura kaldıran ramazan davulcuları maniler de söyledi.
Mansa'da 35 yıldır Ramazan aylarında davul çalarak oruç tutmak isteyen vatandaşları uyandırmaya çabaladığını belirten evli 3 çocuk babası Ercan Alptekin (48), "Eskiden Ramazan ayının gelmesini dört gözle beklerdik. Sahur vakitlerinde davul çalıp, maniler söyleyerek, oruç tutmalarını sağladığımızda bizlere bahşiş verirlerdi, şimdi vatandaş yatağından kalkıp ta 1 lirayı bile vermeyi çok görüyor. Artık eskisi gibi değil hiç birşey. Ama yine de çok şükür ekmeğimizi bir şekilde kazanıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da ramazan davulcuları iş başındaManisa'da ramazan davulcuları iş başındaManisa'da ramazan davulcuları iş başındaManisa'da ramazan davulcuları iş başında

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Ramazan davulcuları ilk manilerini söylediRamazan davulcuları ilk manilerini söyledi
Maden işçileri, yeraltında ilk sahurlarını yaptıMaden işçileri, yeraltında ilk sahurlarını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

ABD'den açık tehdit! 'Hazırız'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Eski fotoğraflarla İstanbul

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açmıştı! Çamlıca Camii'nde teravih yoğunluğu

Çamlıca Camii'nde büyük yoğunluk

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Vatan nöbetinde ilk sahur

Davullu zurnalı Ramazan karşılaması! İlk sahur bakın nasıl geçti

Davullu zurnalı Ramazan karşılaması! İlk sahur bakın nasıl geçti

İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili kritik gün! YSK'nın kararını açıklaması bekleniyor

İstanbul için kritik gün! Tüm gözler YSK'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.