Manisa'da rüşvet operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'daki rüşvet operasyonunda aralarında tapu müdür yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunusemre Tapu Müdürlüğünde rüşvet iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında tapu müdür yardımcısı Y.A. ile M.S, A.T, M.U. ve A.İ.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan soruşturma kapsamında 21 kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
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