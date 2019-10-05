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Manisa’da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 03:51 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yıldırım, Subaşı, Bozkurt ve Şehitler mahallelerindeki bazı evleri su bastı.

Sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde bazı araçlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Mahalle sakinleri, iki yıldır her yağmurda aynı sorunları yaşadıklarını dile getirerek, yetkililerden bu sorunların artık çözüm bulmasını istediler.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa sağnak yağmur

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