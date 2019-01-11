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Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

MANİSA (AA) - Manisa'da şiddetli sağanak nedeniyle kent merkezindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte 32 kilogram yağış alan Manisa'da Nurlupınar, Akpınar, Spil ve Kuşlubahçe mahallelerinde su baskınları görüldü.

Spil Mahallesi'nde derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basanlar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yürüttü.

Evini su basan Çerkez Güney, mahalle yakınından geçen deredeki riski daha önce yetkililere ilettiklerini, yeterli önlemin alınmadığını savunarak, "Kimse çözüm üretmedi. İşte bugün gelinen noktada mahalle sular altında, insanlar mağdur. 5 saattir kimse gelip de buraya müdahale etmedi." dedi.

Hakan Aslan da eşinin araması üzerine eve dönüp müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Evim, eşyalarım her şeyim sular altında. Duvarlarım patladı, belediye yetkililerine söylüyoruz kimse ilgilenmiyor." diye konuştu.

Öte yandan Turgutlu ilçesinde de Irlamaz Çayı'ndaki bentlerden birinin aşırı yağış sonucu yıkılmasıyla tarla ve bağları su bastı.

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