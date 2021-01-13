HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

Manisa’da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi

13.01.2021 02:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına Manisa’da hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına Manisa’da hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken bazı evlerde su baskını yaşandı.
Uzun zamandır yağmura hasret kalan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan Manisa’da gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Fırtınayla birlikte kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü, rögarlar taştı. Bazı evlerin bodrum katlarına su basarken, adeta göle dönen yollarda da sürücüler zor anlar yaşadı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye işlemlerini aralıksız sürdürürken, yollarda mahsur kalan araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Aracında mahsur kalan sürücülerden Erdal Eroğlu,"Hastaneden geliyorduk, maalesef yolda kaldık. Şu an aracım çalışmıyor. Çekici çağırdık, birazdan gelecek. Su aracın yarısına kadar geldi, mağduruz" dedi.
Evine su basan bir diğer vatandaş ise işten gelip evinde uyuduğu sırada su baskınıyla karşılaştığını belirterek, üçüncü kez aynı sıkıntıyı yaşadığını ve maddi olarak mağdur olduklarını dile getirdi.
Öte yandan gök gürültülü sağanak yağışın gece boyunca etkili olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi
Video indir instagramVideo indir instagram
1/

En Çok Okunan Haberler

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

AK Parti'li Bekle ve CHP'li Purçu'dan Erman Toroğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti'li Bekle ve CHP'li Purçu'dan Erman Toroğlu'nun sözlerine tepki

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

Pompeo'nun açıklaması sonrası tansiyon bir anda tırmandı

Pompeo'nun açıklaması sonrası tansiyon bir anda tırmandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Ümitcan Uygun'a videoda uyuşturucu içiren firari kadın yakalandı

Skandal görüntülerdeki o kadın yakalandı

Sağanak yağış İzmir'i vurdu! Akıntıya kapılan kadını bekçiler kurtardı

Görüntüler İzmir'den! Akıntıya kapılan kadını bekçiler kurtardı

'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi

'Kırmızı alarm' verilen Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi

ABD’li gökbilimcilerden 10 milyar yaşında gezegen keşfi

Dünya'dan 50 kat daha büyük! 10 milyar yaşında gezegen keşfedildi

Muş’ta bir köy koronavirüsün yeni varyantı kapsamında karantinaya alındı

Muş’ta bir köy koronavirüsün yeni varyantı kapsamında karantinaya alındı

İstanbul'da sağanak yağış! Silivri'de bazı iş yerlerini su bastı

İstanbul'da sağanak! Bazı iş yerlerini su bastı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.