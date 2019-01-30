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Manisa’da sağlık sigortası sahipliği 4 bin 784 kişide kaldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 03:53 | Son Güncelleme

1 milyon 413 bin 41 nüfuslu Manisa’da sigortalanabilir nüfusun 1 milyon 103 bin kişi olduğunu belirten Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, buna karşın sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların toplam sayısının 4 bin 784 kişiyle sınırlı kaldığına dikkat çekti.

1 milyon 413 bin 41 nüfuslu Manisa’da sigortalanabilir nüfusun 1 milyon 103 bin kişi olduğunu belirten Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, buna karşın sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların toplam sayısının 4 bin 784 kişiyle sınırlı kaldığına dikkat çekti. Özdemir, “Sağlık harcamalarını güvence altına almak isteyenler için çözüm, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” dedi.
Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, sağlık sigortası sahipliğinin mevcut durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. 1 milyon 413 bin 41 nüfuslu Manisa’da sigortalanabilir nüfusun 1 milyon 103 bin kişi olduğunu belirten Özdemir, buna karşın sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların toplam sayısının ise 4 bin 784 kişiyle sınırlı kaldığını dile getirdi. Hane halkı gelirinin yüzde 2,3’üyle sağlık harcaması yapılan Manisa’da beklenen yaşam ömrünün 77 olarak hesaplandığını vurgulayan Özdemir, ilerleyen yaşla birlikte sağlık harcamalarında da büyük artış yaşandığına dikkat çekti.

"Ürün sayesinde sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşılıyor"
Muhtemel sağlık sorunlarını güvence altına almak isteyenler için çözümün Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) olduğunu kaydeden Özdemir, “TSS, özel sağlık sigortası olmasını isteyen ancak bütçe ayıramayan, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih eden, yüksek standartlarda sağlık hizmetini alırken ilave ücret ödemek istemeyenler için ideal bir ürün” dedi. Özdemir, bu ürün ile sigortalıların sağlık hizmetine, daha yaygın bir kurum ağıyla ve beklemeksizin, kolaylıkla erişebildiklerini söyledi.
Okan Özdemir yaptığı açıklamada, “TSS uygulaması ayakta ve yatarak tedavi teminatı içeriyor. Poliçe özel şartları dahilinde SGK’dan onay alınan tüm işlemler için kullanılabiliyor. Biz de bu alanda Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adlı ürünümüzle 15 günlük bebekten 55 yaşa kadar olan herkesi güvence altına alıyoruz. Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak tedavi, suni uzuv ve tıbbi malzeme teminatları sunuyor. Ayakta tedavi ve 12 ay bekleme süresini doldurmak koşuluyla doğum teminatının da isteğe bağlı olarak poliçeye eklenebildiği Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na yeni doğan bebekler de tıbbi risk değerlendirmesi sonrasında dahil edilebiliyorlar. Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşteriler anlaşmalı sağlık kurumu ağını kendileri seçebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

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