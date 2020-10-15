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Manisa’da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda çok miktarda sahte alkollü içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Manisa’da Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki operasyonu düzenlendi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda çok miktarda sahte alkollü içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Manisa’da Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Bağyolu Mahallesi’nde sahte alkollü içki üretimi yaptığı belirlenen Ş.Ş.’nin, ürettiği sahte alkollü içkileri Manisa bölgesinde İ.A. aracılığı satışa sunduğu öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ve jandarma ekipleri eve düzenledikleri operasyonda değişik ebatlarda 20 adet plastik varil, 9 bin 428 litre şarap, 385 litre rakı, satışta kullanılmak üzere 300 adet 1 litrelik cam şişe ile 200 adet 5 litrelik boş plastik pet şişe, alkolü kaynatmada kullanılan 1 adet 12 kilogramlık piknik tüpü, 1 adet kaynatma ocağı, 1 adet bakır kazan, 1 adet alkol damıtma düzeneği-distilasyon, 1 şarap karıştırıcı elektrikli matkap, 200 gram alkol yapımında kullanılan amonyum sülfat maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Ş.Ş. ve İ.A., ifadelerini alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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