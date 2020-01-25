HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da sarsıntılar devam ediyor, halk evlerine girmiyor (2)

Manisa'da sarsıntılar devam ediyor, halk evlerine girmiyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

BİNALİ YILDIRIM: ACIMIZ BÜYÜK Ak Parti Manisa İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çarşamba günü meydana gelen 5.4'lük depremin büyük hasar oluşturduğu Manisa'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret etti.

BİNALİ YILDIRIM: ACIMIZ BÜYÜK
Ak Parti Manisa İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çarşamba günü meydana gelen 5.4'lük depremin büyük hasar oluşturduğu Manisa'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret etti. Depremden en çok zarar gören Karakurt Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, hasarın giderilmesi için yapılacak çalışmaların bir an önce başlatılacağını söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Yıldırım, "Akhisar ve Kırkağaç'ta 300'ün üzerinde hasarlı bina var. Bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Elazığ'da ise maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Giden mal geri gelir, ama giden can geri gelmez. Acımız büyük" dedi.
'EN AĞIR HASARI YERİNDE GÖRDÜK'
Bölgedeki depremde can kaybının yaşanmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Hamdolsun can kaybımız yok. Hasarlı binalar var. Karakurt Mahallesi 100'ün üzerinde hasarlı binası olan önemli bir yerleşim yerimiz. Akhisar'da ise 200'ün üzerinde hasarlı bina var. Manisa yolunda buraya uğradık. En ağır hasarları yerinde gördük. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradaydı. O da gerekli tespitleri yaptı. Acil müdahaleler ihtiyaçlar giderilmeye başlandı. Önümüzdeki süreçte her türlü destek yapılacak. Yapılan evler, binalar yerine gelir ama giden can geri gelmez. Tıpkı Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi. Biz bugün buraya gelmeye karar verdiğimizde daha Elazığ'da, Malatya'da ses yoktu, deprem söz konusu değildi. Akşam 21.00 civarında orada, buraya göre daha şiddetli bir deprem meydana geldi" diye konuştu.
'DEPREM ÖLDÜRMEZ, TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR'
Elazığ'da enkazda çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, "Acımız orada daha büyük. Hayatını depremde kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Binin üzerinde yaralımız var. Acil şifalar diliyoruz. Bütün devlet gücüyle, bütün kurumlarımızla müdahaleler yapılıyor. 14 saat geçmesine rağmen hala canlı olarak kurtarılan vatandaşlarımız var. Bu bizi bir nebze olsun teselli ediyor. Ümit ediyorum ki kurtarma çalışmalarımızla hepimizi sevindirecek sonuçları birlikte yaşarız. Depremle birlikte yaşamaya alışmamız gerekiyor. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Biz binaları ne için yapıyoruz? Gelecekte bizlere mezar olsun diye yapmıyoruz" dedi.
Yıldırım, daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Manisa'ya hareket etti.
Hande NAYMAN, Cemil SEVAL/AKHİSAR (Manisa), DHA

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TRAC İzmir Şubesi, Bozcaada'dan telsizle dünyayla iletişim kurduTRAC İzmir Şubesi, Bozcaada'dan telsizle dünyayla iletişim kurdu
Umke görevlisi, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı yaptıUmke görevlisi, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı yaptı
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ depreminde enkaz altında kalan kadının kurtarılma anları kamerada

Enkaz altından çıkarıldı! Kurtarma anı saniye saniye kamerada

Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarımız açısından korkulacak durum yok

Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki okullardaki son durumu aktardı

Deprem anında eşine bir şey olmasın diye üzerine uzanmış

O anda eşini korumak için üzerine uzanmış

Bahçeli'den Elazığ ve Malatya depremi sonrası açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem açıklaması

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk deprem bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

CNN Türk Muhabiri gözyaşlarını tutamadı

Doç. Dr. Özmen'den Elazığ için tedirgin eden deprem açıklaması

Elazığ için tedirgin eden deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.