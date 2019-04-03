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Manisa'da seçim sonuçlarına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:54 | Son Güncelleme

Oyların yeniden sayılması sonucu Yunusemre ilçesinde AK Parti'li Mehmet Çerçi, Turgutlu ilçesinde CHP'nin adayı Çetin Akın ve Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti'li Regaip Topuz seçimi kazandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, seçimlere yapılan itiraz sonucu Yunusemre ilçesinde AK Parti adayı Mehmet Çerçi, Turgutlu ilçesinde CHP adayı Çetin Akın ve Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti adayı Regaip Topuz yarışı önde bitirdi.

Oyların birbirine çok yakın olduğu Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde resmi olmayan sonuçlara yapılan itirazlar değerlendirildi.

Oyların yeniden sayıldığı Yunusemre ilçesinde AK Parti'nin adayı Mehmet Çerçi, rakibi İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan'dan 21 oy fazla alarak seçimi kazandı.

Köprübaşı'nda da geçersiz oy ile bazı sandıklarda hatalı sayım yapıldığı belirtilerek yapılan itiraz ve yeniden sayım sonucunda AK Parti adayı Regaip Topuz, 4 bin 652 oy ile rakibi İYİ Parti'li Fatih Taşlı'dan 30 oy fazla alarak seçimi kazandı.

Turgutlu'daki itiraz sonrası Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Çetin Akın'ın, rakibi MHP'li Turgay Şirin'den 416 oy fazla aldığı belirtildi.

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