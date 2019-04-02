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Manisa'da "seçim sonuçlarına itiraz" gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanlığı seçimine yapılan itiraz sonrası AK Parti ve İYİ Parti'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, seçim sonuçlarına itiraz için ilçe seçim kurulunun önünde toplanan AK Parti ve İYİ Parti mensupları arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle önlendi.

İYİ Parti'nin Yunusemre Belediye Başkanı Adayı Kürşad Mithat Özkan, seçimi rakibi AK Parti'li Mehmet Çerçi'nin 61 oy farkla kazanmasının ardından ilçe seçim kuruluna itiraz etti.

Her iki parti üyeleri, oyların yeniden sayım sürecinin takip etmek üzere Manisa Adliyesi önünde toplandı. Bu esnada her iki partiye mensup kişilerden bazıları tartıştı. Araya giren diğer partililer ve polis ekipleri olayı yatıştırdı. Gerginlik sonrası adliye önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, adliye önünde yaptığı açıklamada, adayları Mehmet Çerçi'nin seçimi kazandığını söyledi.

Seçime itiraz edildiğini hatırlatan Mersinli, "Tüm sonuçları ilçe seçim kurulu açıklayacaktır. Bu itiraz süreçleri nereye giderse gitsin, sandık görevlilerimizin, seçmenlerimizin başarısı seçimi bize kazandırmıştır." dedi.

İYİ Parti Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan da seçimi kendilerinin kazandığını öne sürdü.

Partililerin emek ve alın terleriyle topladığı oylara sahip çıktıklarını dile getiren Özkan, "Sadece 61 oyla bu seçimi kaybettiğimizi sananlar bu akşam çok büyük bir üzüntüye kapılacaktır. Çünkü biz 524 sandık tutanağını tek tek ben ve ekibim 60 saat uykusuz kalarak teker teker inceledik. Bu seçimi biz kazandık." diye konuştu.

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