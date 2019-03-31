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Manisa'da seçmen 3 bin 668 sandıkta oy kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

MANİSA'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 bin 668 sandıkta oy kullanıyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 1 milyon 52 bin 970 seçmen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 bin 668 sandıkta oy kullanıyor. Manisa'da sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler, hazırlıklarını tamamladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar, sandık başlarında kuyruk oluşturdu. Manisa'da, 1 milyon 52 bin 970 seçmen, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtar seçmek için 3 bin 668 sandıkta oy kullanıyor.

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