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Manisa'da şehitler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

 MANİSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.

Manisa'da şehitler anıldı

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlarlar, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, dualar okudu.
Manisa'da 15 Temmuz darbe girişiminin 3'ncü yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Manisa Şehitliği'nde düzenlenen törene; Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Vekili Dilşat Ulaş, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, siyasi partilerin temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar, şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakıp, dua etti. Şehit mezarlarının gezilmesinin ardından Manisa Müftülüğü hatipleri, tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı Fatih Sergi Salonu'ndaki fotoğraf segisi gezildi, ardından Hatuniye Camii'nde mevlit okutuldu.
FOTOĞRAFLI

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