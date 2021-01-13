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Manisa’da sel felaketinin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı

13.01.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Manisa’da dün akşam saatlerinde fırtınayla birlikte bastıran şiddetli yağış, gece saatlerinde Yunusemre Belediyesi hizmet binalarının güneyinde bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası (Batı Kışla) ile sınırı oluşturan duvarın bir bölümünün yıkılmasına sebep olurken, biriken su ve çamur, belediye hizmet binasının zemin katını doldurdu.

Manisa’da dün akşam saatlerinde fırtınayla birlikte bastıran şiddetli yağış, gece saatlerinde Yunusemre Belediyesi hizmet binalarının güneyinde bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası (Batı Kışla) ile sınırı oluşturan duvarın bir bölümünün yıkılmasına sebep olurken, biriken su ve çamur, belediye hizmet binasının zemin katını doldurdu. Sel sularının şiddeti belediyenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şiddetli fırtına ve yağış Manisa’yı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Yunusemre Belediyesi ana yerleşke hizmet binalarının güneyinde bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası ile sınırı oluşturan duvarın bir bölümü yıkıldı. Askeriye içerisinde biriken su ve çamur duvarın yıkılmasıyla birlikte belediye hizmet binalarının zemin katlarına girerek elektrik ve bilgi işlem sistemlerini kullanılamaz hale getirdi. Sel felaketi sonrası sorunu çözmek için belediye ekipleri teyakkuza geçti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile beraber alanda incelemede bulundu. Bugün için belediyede dilekçe, imar, tahsilat gibi bazı hizmetlerin verilemeyeceği bildirildi.

Sel sularının şiddeti güvenlik kamerasında
Öte yandan sel sularının şiddeti belediyenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, istinat duvarının şiddetli yağışa dayanamayarak yıkıldığı ve ardından su ve çamurun belediye hizmet binasına girdiği görülüyor.

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