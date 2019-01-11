Manisa'da sele kapılan koyunlar telef oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Nif Çayı taştı, akıntıya kapılan 6 koyun telef oldu.

Nif Çayı kenarında bulunan Şeyhmus Bağboğa'ya ait çiftlik evi ve ağılı su bastı.

Haber verilmesi ile olay yerine, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nif Çayı'ndan taşan suların ağıla ulaşması ile sele kapılan 6 koyun telef oldu.

Nurcan Bağboğa, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bizler yaz kış burada yaşıyoruz. 6 tane hayvanım sulara kapılarak gitti. Taşan sular ağılı, evi, her yeri bastı, hiçbir şeyimiz kalmadı." dedi.

Çiftlikteki koyunlar daha güvenli bir yere nakledildi.

Bu arada Nif Çayı'nı geçmeye çalışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Öte yandan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, taşkının yaşandığı bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı.

Çiftlik sahibi Şeyhmus Başboğa, hayvanlarının telef olmasını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

