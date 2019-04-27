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Manisa’da Serkan Kaya rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 22:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın 479 yıllık köklü geleneği, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında konser veren arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Bu yıl 479’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, tüm coşkusuyla sürerken, festivalin 6’ncı gününün finali, arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya’nın halk konseriyle yapıldı.

Manisa’nın 479 yıllık köklü geleneği, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında konser veren arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 479’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, tüm coşkusuyla sürerken, festivalin 6’ncı gününün finali, arabesk ve fantezi müzik şarkıcısı Serkan Kaya’nın halk konseriyle yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki konserine ‘Mesele’ şarkısı ile başlayan Serkan Kaya, daha sonra sırasıyla ‘Aşk ne demek bilen var mı’, ‘Tarifi zor’, ‘Kara gözlüm’, ‘Kalakaldım’ adlı en popüler şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalarak, sesi ve sahne performansı ile Manisalıları mest eden Serkan Kaya, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki protokol üyeleri, Kaya’yı kutlayarak, çiçek ve içerisinde mesir macunu çeşitleri bulunan sepetten takdim etti.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konseri Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, yabancı ülke temsilcileri, kardeş şehirlerin belediye temsilcileri takip etti.

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