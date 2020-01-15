HABER
  4. Manisa'da seyir halindeki otomobilden çocuğun düşme anı kamerada

Manisa'da seyir halindeki otomobilden çocuğun düşme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

Manisa'da seyir halindeki otomobilden çocuğun düşme anı kamerada

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çocuğun seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yol savrulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sobran Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılmasıyla 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunun yola düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, otomobilden düşen çocuğu arkadan gelen aracın sürücüsünün fark ederek yavaşladığı görülüyor. Yakınları tarafından yerden kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu da görüntüye yansıyor.

Konuyla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada hastenelere başvuru yapılmadığı, sürücünün tespiti için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
HDP önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 69 olduHDP önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 69 oldu
PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı dağa kaçırmışPKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı dağa kaçırmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaşehir ilçesi Manisa otomobilden çocuk düştü seyir halinde

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'a asit yağmuru mu yağacak?)

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Son dakika! Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Şırnak’ta yaşayan Süryani çiftten haber alınamıyor! Herkes seferber oldu

Süryani aile için seferber olundu

Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Doğayla iç içe olmak isteyenler, orayı bir de şimdi görün

Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Korkutan olay! Küçük çocuk seyir halindeki araçtan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.