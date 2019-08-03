HABER

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise  kullanılmaz hale geldi.

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan 34 FS 4802 plakalı Metro Turizme ait yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada motor kısmının bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yanmaya başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan, Manisa Valiliği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
03.08.2019 günü saat 19.30 sıralarında İzmir istikametinden İstanbul istikametine doğru giden yolcu otobüsünde, Manisa Kırkağaç ilçesi D-565 karayolu Firdanlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandıManisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandıManisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandıManisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 yaralıÇocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun’da 11 kilo kubar esrar ve 405 kök dişi Hint keneviri ele geçirildiSamsun’da 11 kilo kubar esrar ve 405 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

Kahreden haber! 3 çocuk boğuldu, 1 çocuk kayıp

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.