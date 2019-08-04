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Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 01:21 | Son Güncelleme

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNDİRİLDİ Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, İbrahim Baylan (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı.

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, İbrahim Baylan (45) yönetimindeki yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlanırken, kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu da normale döndü. Jandarma ekipleri şoförün ifadesine başvurdu, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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