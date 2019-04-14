Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 250 liradan satıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde sezonun ilk kirazı çıktı. Erkenci kirazın kilosu 250 liradan alıcı buldu.

Manisa'da 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Bu yıl verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarını söyledi. Her yıl geleneksel olarak Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde gerçekleşen yılın ilk kirazının sembolik satışı, bu yıl da gerçekleşti.

Sancaklı Bozköy mahalle meydanında yapılan kirazın 2019 yılındaki ilk satışına İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, çok sayıda üretici ile tüccar katıldı. Sancaklı Bozköy'ün meydanına kurulan tezgaha toplam 15 kilogramlık mahsulünü döken üretici İlyas Coşkuner, pazarlık sonunda, bir tarım ürünleri firması sahibi tüccar Celil Görmez'e, sezonun ilk ürününü, kilosu 250 liradan sattı. Tezgaha 5 kilogram kirazını döken diğer üretici Metin Koyuncu'nun kirazını ise kilosunu 250 liradan başka bir firmanın sahibi İbrahim Bodur aldı.

İlk kirazını satan üreticiler ile satın alan tüccarlar, birbirlerine 'bereketli yıllar' diledi. Açık alanda ilk kirazın Şehzadeler'de üretildiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bugün de iki değerli üreticimiz açık alanda yılın ilk kirazını üreterek sembolik bir satış gerçekleştirmek için pazara getirdiler. Şehzadeler ilçesi Türkiye'de kiraz üretimi açısından oldukça önemli bir konuma sahip. Burada üretilen kirazlar hem yurt içine, hem de yurt dışına satılıyor. Üreticilerimize bol, bereketli bir dönem diliyorum. Önümüzdeki günlerde kiraz üretimi arttıkça satışı daha da yaygınlaşacaktır" dedi.