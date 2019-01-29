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Manisa'da şiddetli rüzgar, bir ev ile deponun çatısını uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:09 | Son Güncelleme

MANİSA'da, öğleden sonra etkisini artıran şiddetli rüzgar, bir ev ile deponun çatısını uçurdu.

Manisa'da şiddetli rüzgar, bir ev ile deponun çatısını uçurdu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, öğleden sonra etkisini artıran şiddetli rüzgar, bir ev ile deponun çatısını uçurdu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev ve depoda maddi hasar oluştu.
Manisa'da öğleden sonra etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Yunusemre ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6248 sokakta saat 20.00 sıralarında bir yer evin ve hemen yanında bulunan deponun çatısı sokağa uçtu. Sesi duyduktan sonra evlerinden dışarıya çıkan mahalleliler, sokağın ortasında rüzgar nedeniyle uçan çatıyı gördü. Yaşanan olay nedeniyle sokaktaki elektrik telleri de koparken, itfaiye, Gediz elektrik ve polis ekipleri bölgeye intikal etti. Bölgedeki elektrik akımı kesildikten sonra, güvenlik önlemi alınarak kontrollü bir şekilde elektrik telleri toplatıldı.
'ANNEM EVE GİREMESEYDİ ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ'
Evinin çatısı uçan mahalle sakini Cahit Çelik, "Annem evin içerisinden çıkıyordu. Bir baktım, top gibi bir şey annemin arkasına düştü. Annemin tansiyonu var, çok korktu. Sonra bir baktım çatı uçmuş. Annem canını zor kurtardı. Kendini evin içine geri atmasaydı çoktan ölmüştü" dedi.
'SANKİ BOMBA PATLADI ZANNETTİK'
Çatısı uçan deponun sahibi Mehmet İnan ise "Ben evin içerisindeydim, işten gelmiştim. Birden gürültü geldi. Sanki bomba patlamış gibiydi. Hemen pencereden dışarıya baktım. Yanımızdaki evin ve bizim deponun çatısı uçmuş. Rabbime şükürler olsun ki insanların sokağa çıktığı bir saat değildi. Cana zarar gelmemesi tek tesellimiz oldu. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da şiddetli rüzgar, bir ev ile deponun çatısını uçurduManisa'da şiddetli rüzgar, bir ev ile deponun çatısını uçurduManisa'da şiddetli rüzgar, bir ev ile deponun çatısını uçurduManisa'da şiddetli rüzgar, bir ev ile deponun çatısını uçurdu

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