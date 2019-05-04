Manisa'da silahla yaralama

MANİSA (AA) - Manisa'da çıkan tartışmada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Kenzi Caddesi üzerindeki iş yerine gelen M.A. kızını taciz ettiğini iddia ettiği işletme sahibi M.D. ile tartıştı. Bu sırada iş yerinin camlarını kıran M.A. yanında getirdiği tabancayla M.D'yi bacağından yaraladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri M.A'yı gözaltına aldı, yaralanan M.D. ise 112 Acil Servis ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tacize uğradığı ileri sürülen lise öğrencisi kızın ise iş yeri sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

