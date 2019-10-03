HABER

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 22:45 | Son Güncelleme

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kuşlubahçe Mahallesi'nde Tayfun G. (31) ile Yücel K. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel K. tabancayla ateş ederek Tayfun G'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri incelemesinde bir taşın altına saklanmış ruhsatsız tabanca ile 4 adet boş kovan bulundu.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda Türk Bayrağı'nı andırdıJüpiter ve ay birbirine en yakın konumda Türk Bayrağı'nı andırdı
İstanbul'da riskli bulunan 2 okul tatil edildi!İstanbul'da riskli bulunan 2 okul tatil edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul tatil edildi

İstanbul'da riskli bulunan 2 okul tatil edildi!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ekim 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.